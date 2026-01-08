Ричмонд
Le Monde утверждает, что Кирилл Дмитриев находился в Париже 7 января

Французская газета Le Monde утверждает, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев был в Париже 7 января. Именно в тот день там проходило совещание «коалиции желающих» по помощи Украине.

Источник: Life.ru

По данным издания, его видели на улице Фобур-Сент-Оноре. Там находятся Елисейский дворец и Посольство США.

В Елисейском дворце, как пишет газета, опровергли визит Дмитриева. Накануне там шли дискуссии «коалиции» со спецпредставителем США и Джаредом Кушнером.

Le Monde предполагает, что Дмитриева могли принять не во французском, а в американском посольстве по соседству. Что это было — личный визит или часть скрытых переговоров — издание не уточняет.

Участники встречи в Париже, где обсуждались гарантии безопасности для Украины, приняли решение продолжить военную помощь, а также подписали декларацию о потенциальном размещении своих контингентов в стране после завершения конфликта. При этом США воздержались от подписания итогового документа.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

