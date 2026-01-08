Фицо заявил, что переговорам по урегулированию на Украине старательно мешают

Немногим ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал позицию Украины и ее финансовые требования к странам ЕС. Он назвал Киев «просящим еды гомункулом», комментируя запрос о дополнительной помощи на сумму 800 миллиардов долларов. Орбан подчеркнул, что эта сумма почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии и выглядит особенно шокирующей на фоне экономического кризиса в Европе.