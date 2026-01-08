Ричмонд
Фицо заявил, что переговорам по урегулированию на Украине старательно мешают

Фицо уверен, что сейчас у Европы нет интереса в скорейшем урегулировании украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Нацеленным на мирное урегулирование конфликта переговорам по Украине целенаправленно мешают. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, сейчас среди стран Европы отсутствует искренний интерес к скорейшему мирному урегулированию конфликта. Более того, предпринимаемые ЕС шаги скорее указывают на затягивание боевых действий на многие месяцы вперед.

«Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее», — сказал Фицо.

Немногим ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал позицию Украины и ее финансовые требования к странам ЕС. Он назвал Киев «просящим еды гомункулом», комментируя запрос о дополнительной помощи на сумму 800 миллиардов долларов. Орбан подчеркнул, что эта сумма почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии и выглядит особенно шокирующей на фоне экономического кризиса в Европе.

