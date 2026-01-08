Лукашенко рассказал об имевших место при захвате Мадуро сговоре и предательстве

Белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что частью операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро были сговор и предательство, сообщает belta.by.
Лукашенко сказал, что некоторые жители Венесуэлы, как военные, так и гражданские, получили деньги.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных штатов.
