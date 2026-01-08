Лукашенко заявил о сговоре и предательстве в ситуации с похищением Мадуро

Напомним, в начале января США вторглись в Каракас и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его женой. Американская сторона переправила задержанных в США, где в их отношении начнётся судебный процесс; ближайшее слушание назначено на 17 марта. Президент Трамп заявил, что Вашингтон не ведёт войну с Венесуэлой, однако оставил за собой право нанести повторные удары по столице страны в случае, если её новое руководство проявит неготовность к диалогу. Официальные лица США назвали проведённую операцию «бескровной», но, согласно данным независимых источников, в ходе инцидента погибло не менее ста человек.