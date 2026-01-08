Ричмонд
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве в ситуации с похищением Мадуро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал громкое заявление о срыве планов по похищению главы Венесуэлы. По его словам, инцидент с Николасом Мадуро стал результатом не просто удачной спецоперации, а глубоко продуманного внутреннего сговора.

Источник: Life.ru

«Я хочу, чтобы вы понимали: там было всё. И договорённость, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Всё там было», — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Напомним, в начале января США вторглись в Каракас и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его женой. Американская сторона переправила задержанных в США, где в их отношении начнётся судебный процесс; ближайшее слушание назначено на 17 марта. Президент Трамп заявил, что Вашингтон не ведёт войну с Венесуэлой, однако оставил за собой право нанести повторные удары по столице страны в случае, если её новое руководство проявит неготовность к диалогу. Официальные лица США назвали проведённую операцию «бескровной», но, согласно данным независимых источников, в ходе инцидента погибло не менее ста человек.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

