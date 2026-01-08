Подоляка: бойцы РФ прорвались к окраинам Ильиновки под Константиновкой

Блогер назвал выход подразделений РФ к Ильиновке «значимым успехом», отметив, что село практически срослось с городом. В связи с этим, по мнению Подоляки, в случае прорыва российских бойцов в Ильиновку можно будет считать, что они зашли в Константиновку с юга.