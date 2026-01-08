Подоляка: бойцы РФ прорвались к окраинам Ильиновки под Константиновкой

Продвигающимся в районе Константиновки российским подразделениям удалось выйти на окраины расположенного к югу от этого города села Ильиновка, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в четверг в его Telegram-канале.
«Южнее Константиновки наши подразделения имеют успехи … по направлению к населенному пункту Ильиновка. В принципе, они вышли уже на южные окраины этого села», — сказал он.
Блогер назвал выход подразделений РФ к Ильиновке «значимым успехом», отметив, что село практически срослось с городом. В связи с этим, по мнению Подоляки, в случае прорыва российских бойцов в Ильиновку можно будет считать, что они зашли в Константиновку с юга.
Согласно сведениям блогера, российские военные также ведут ожесточенные бои к северу от Константиновки — в окрестностях населенных пунктов Веролюбовка и Марково.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения управляемым снарядом «Краснополь» пункта временной дислокации украинских боевиков на территории Ильиновки. Также сообщалось о применении управляемых бомб для нанесения удара по расположению военннослужащих 156-й мехбригады ВСУ в Константиновке.