Издание Axios описало план Трампа как «доктрину Донро»

Американский президент Дональд Трамп пытается установить новый миропорядок, руководствуясь подобием доктрины Монро XIX века. Авторы публикации описали план президента США и его командой как «доктрину Донро».
Трамп, как говорится в публикации, стремится достигать своих целей, угрожая применением военной силы, даже если речь идет о союзных государствах, как в случае с Данией.
Доктрина Монро была сформулирована в 1823 году в период президентства в США Джеймса Монро. Часто ее использовали для оправдания вмешательства во внутренние дела других государств.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных штатов.
Американский президент неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские и гренландские политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.
