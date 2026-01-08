Ричмонд
Издание Axios описало план Трампа как «доктрину Донро»

Американский президент Дональд Трамп пытается установить новый миропорядок, руководствуясь подобием доктрины Монро XIX века.

Американский президент Дональд Трамп пытается установить новый миропорядок, руководствуясь подобием доктрины Монро XIX века. Авторы публикации описали план президента США и его командой как «доктрину Донро».

Трамп, как говорится в публикации, стремится достигать своих целей, угрожая применением военной силы, даже если речь идет о союзных государствах, как в случае с Данией.

Доктрина Монро была сформулирована в 1823 году в период президентства в США Джеймса Монро. Часто ее использовали для оправдания вмешательства во внутренние дела других государств.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных штатов.

Американский президент неоднократно говорил, что Вашингтон хотел бы присоединить Гренландию в интересах своей безопасности. Датские и гренландские политики критически отзывались о подобных высказываниях Трампа.

