«Позорище!» Лукашенко оценил действия США в Венесуэле и вспомнил Афганистан

Александр Лукашенко оценил недавнюю операцию США в Венесуэле. По мнению президента Белоруссии, это была не самостоятельная инициатива, а уступка президента Дональда Трампа американским военным.

Источник: Life.ru

Политик напрямую связал эти события с хаотичным выводом войск из Афганистана. Он напомнил, как люди цеплялись за шасси самолётов и падали на взлётной полосе, назвав происходящее позорищем.

«Я думаю, это уступка Трампа военным. Ну надо же было показать, что на что-то способны», — приводит его слова агентство БелТА. Таким образом Лукашенко предположил, что операция стала попыткой Вашингтона восстановить репутацию после афганского провала.

В начале января вооружённые силы США провели операцию в Каракасе, в результате которой были задержаны действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. В настоящее время они находятся на территории Соединённых Штатов, где против них инициировано судебное разбирательство. Ближайшее слушание по делу запланировано на 17 марта.

Власти США отрицают факт ведения войны с Венесуэлой. При этом Трамп допустил возможность новых ударов по столице страны, если сформированное там новое правительство откажется от конструктивных переговоров.

Представители американской администрации охарактеризовали спецоперацию как «бескровную». Однако, по информации из независимых источников, в ходе событий в Каракасе могло погибнуть до ста человек.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше