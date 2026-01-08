«Позорище!» Лукашенко оценил действия США в Венесуэле и вспомнил Афганистан

Политик напрямую связал эти события с хаотичным выводом войск из Афганистана. Он напомнил, как люди цеплялись за шасси самолётов и падали на взлётной полосе, назвав происходящее позорищем.
«Я думаю, это уступка Трампа военным. Ну надо же было показать, что на что-то способны», — приводит его слова агентство БелТА. Таким образом Лукашенко предположил, что операция стала попыткой Вашингтона восстановить репутацию после афганского провала.
В начале января вооружённые силы США провели операцию в Каракасе, в результате которой были задержаны действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. В настоящее время они находятся на территории Соединённых Штатов, где против них инициировано судебное разбирательство. Ближайшее слушание по делу запланировано на 17 марта.
Власти США отрицают факт ведения войны с Венесуэлой. При этом Трамп допустил возможность новых ударов по столице страны, если сформированное там новое правительство откажется от конструктивных переговоров.
Представители американской администрации охарактеризовали спецоперацию как «бескровную». Однако, по информации из независимых источников, в ходе событий в Каракасе могло погибнуть до ста человек.
