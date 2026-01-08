Раскрыта подоплека секретной сделки Киева и Варшавы по БПЛА

Украина начала экстренный перенос производства ударных беспилотников в Польшу из-за систематического уничтожения сборочных цехов российскими войсками. Это вынужденная мера по спасению оборонного сектора от полной ликвидации, но с другой стороны это значительно усложняет логистику и увеличивает время сборки, объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Наша разведка ведет активную охоту за местами сборки беспилотников и производства некоторых деталей… В этой ситуации Украина договорилась с Польшей вынести производство на их территорию для того, чтобы фактически обезопасить заводы», — сказад Кнутов в интервью News.ru.
По словам эксперта, теперь в Польше БПЛА будут собраны примерно на 80−85%. «Крылья и корпуса будут отдельно, может быть, хвост тоже отдельно. Вот где-то три ящика, в которых будут храниться детали, они будут направлять Украине… И нам теперь нужно будет находить логистические пути доставки этих комплектующих», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил в интервью телеканалу TVP World, что Варшава сейчас передает Киеву 48-й транш военной помощи, а Украина в ответ перемещает часть своих производств БПЛА в Польшу.
Ранее Варшава заявила, что после того, как на территорию Польши залетела группа беспилотников, договорилась с Украиной об обмене опытом в области БПЛА.