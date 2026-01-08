Сенат поддержал запрет участия ВС США в действиях против Венесуэлы

Инициативу, авторами которой выступили демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол, поддержали 52 сенаторов, 47 выступили против. После преодоления процедурного барьера текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената.
Документ предписывает президенту США Дональду Трампу прекратить использовать американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы или против нее — если только не объявлена война или Конгресс не дал на это специальное разрешение.
Военная операция США против Венесуэлы
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп, Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
В понедельник суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов». Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.