Лукашенко: вариант Венесуэлы в Беларуси нереален

Общаясь с представителями СМИ после церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», Лукашенко напомнил о заседании Совбеза Беларуси, прошедшем в 2025 году.
«… (на заседании Совбеза — Sputnik) мы распределили роли на случай “а что, если не будет президента”. Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — цитирует президента БелТА.
Также глава государства подчеркнул, что для того, чтобы в Беларуси не повторилось то, что произошло в Венесуэле, общество и в первую очередь элита «должны видеть и знать свое место».
«Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире», — сказал Лукашенко.
Он выразил уверенность, что если это будет осознано каждым, то «у нас все получится».
Военная операция США в Венесуэле.
В субботу 3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В результате этой военной операции президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены американскими спецслужбами и вывезены из страны.
В понедельник, 5 января, в Нью-Йорке состоялся первый суд по делу Мадуро. По утверждению прокуратуры, венесуэльский лидер причастен к наркоторговле с момента начала своей работы в Национальной ассамблее Венесуэлы в 2000 году до пребывания на посту министра иностранных дел и последующего избрания президентом в 2013-м.
Всего Мадуро инкриминируется четыре пункта, включая наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков в США, хранение оружия и взрывных устройств. Обвинение в наркоторговле было предъявлено и супруге Мадуро Силии Флорес. Оба в суде заявили о своей невиновности.