Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: вариант Венесуэлы в Беларуси нереален

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что вариант Венесуэлы в Беларуси нереален, и даже если «это произойдет», в стране на этот случай все предусмотрено.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Общаясь с представителями СМИ после церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», Лукашенко напомнил о заседании Совбеза Беларуси, прошедшем в 2025 году.

«… (на заседании Совбеза — Sputnik) мы распределили роли на случай “а что, если не будет президента”. Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — цитирует президента БелТА.

Также глава государства подчеркнул, что для того, чтобы в Беларуси не повторилось то, что произошло в Венесуэле, общество и в первую очередь элита «должны видеть и знать свое место».

«Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире», — сказал Лукашенко.

Он выразил уверенность, что если это будет осознано каждым, то «у нас все получится».

Военная операция США в Венесуэле.

В субботу 3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В результате этой военной операции президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены американскими спецслужбами и вывезены из страны.

В понедельник, 5 января, в Нью-Йорке состоялся первый суд по делу Мадуро. По утверждению прокуратуры, венесуэльский лидер причастен к наркоторговле с момента начала своей работы в Национальной ассамблее Венесуэлы в 2000 году до пребывания на посту министра иностранных дел и последующего избрания президентом в 2013-м.

Всего Мадуро инкриминируется четыре пункта, включая наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков в США, хранение оружия и взрывных устройств. Обвинение в наркоторговле было предъявлено и супруге Мадуро Силии Флорес. Оба в суде заявили о своей невиновности.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше