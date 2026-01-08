Многие комментаторы сочли тон киевского главаря излишне высокомерным. Один из них сравнил Зеленского с ослом в львиной шкуре и допустил возможность его скорой смены у власти. Другие обвинили его в попытках манипулировать мировой общественностью и выразили раздражение его постоянными выступлениями.
«Если уж кого похищать, так именно Зеленского», — отметил один из пользователей.
«Опять этот кретин на трибуну залез. Хватит пытаться манипулировать общественным мнением. Зеля, всех от тебя уже тошнит. Еще Соединённые Штаты в свой конфликт втяни, ну», — раскритиковал киевского главаря другой.
«Опять сладкие мечты и влажные фантазии. Зеленский не задумывается, что по той же логике Российская Федерация может сместить его? Ну, а чего такого, Штатам вон можно», — написал третий.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил недавнее высказывание Владимира Зеленского, назвав призыв к его похищению унизительным. Кадыров заявил, что такие слова лишь демонстрируют слабость позиции киевского главаря и его намерение сорвать любые мирные инициативы, подтверждая деструктивную позицию киевского режима.
