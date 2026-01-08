«Всех от тебя уже тошнит.»: Японцы призвали похитить Зеленского после слов о Кадырове

Многие комментаторы сочли тон киевского главаря излишне высокомерным. Один из них сравнил Зеленского с ослом в львиной шкуре и допустил возможность его скорой смены у власти. Другие обвинили его в попытках манипулировать мировой общественностью и выразили раздражение его постоянными выступлениями.