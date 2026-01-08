Жене Мадуро предлагали остаться в Венесуэле, но она отказалась бросать мужа

Жена президента Венесуэлы Силия Флорес отказалась покинуть мужа, когда его задержали, и теперь сама оказалась под американскими обвинениями. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА.
Лукашенко после церемонии вручения государственных премий прокомментировал события в Венесуэле.
«Жене сказали: “Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий”. Она: “Нет, я с ним”. Флорес, я знаю, очень мужественная женщина. “Я со своим возлюбленным”», — процитировал Лукашенко её ответ.
По его словам, после этого её доставили в США и предъявили обвинения, связанные с наркобизнесом. Белорусский лидер прокомментировал это резко.
«Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет», — заявил он.
