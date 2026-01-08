Главу РФПИ и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева 7 января видели в Париже. С таким утверждением выступила французская газета Le Monde.
По версии издания, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев находился во французской столице в день проведения совещания так называемой «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине. Источники газеты утверждают, что Дмитриева видели на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены Елисейский дворец и посольство США.
При этом в Елисейском дворце, как отмечает издание, отрицали, что Дмитриев посещал президентскую резиденцию на следующий день после дискуссий «коалиции желающих» с участием спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. В то же время Le Monde допускает, что глава РФПИ мог быть принят в американском посольстве, которое находится по соседству с Елисейским дворцом.
Тем временем сам Кирилл Дмитриев раскритиковал идеи стран ЕС о размещении войск за рубежом. Он заявил, что западные страны все чаще выступают с инициативами о военном присутствии «направо и налево». Поэтому им стоит раскрыть информацию о возможных доходах от оборонных подрядчиков.