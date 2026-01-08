Газета Le Monde утверждает, что Дмитриева 7 января видели в Париже

При этом в Елисейском дворце, как отмечает издание, отрицали, что Дмитриев посещал президентскую резиденцию на следующий день после дискуссий «коалиции желающих» с участием спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. В то же время Le Monde допускает, что глава РФПИ мог быть принят в американском посольстве, которое находится по соседству с Елисейским дворцом.