Лукашенко заявил, что жене Мадуро предлагали остаться на родине

Александр Лукашенко рассказал, что супруге президента Венесуэлы Силии Флорес предлагали не уезжать в США, но она отказалась.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жене президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине, однако она решила уехать вместе с супругом.

По словам Лукашенко, после захвата президента Венесуэлы его супруге сообщили, что к ней претензий нет. «Жене сказали: “Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий”. Она: “Нет, я с ним”. Флорес, я знаю, очень мужественная женщина. “Я со своим возлюбленным”. Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили», — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что считает поступок Силии Флорес проявлением мужества и верности супругу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп резко высказывался в адрес Николаса Мадуро и обвинял его в демонстративном поведении, включая публичные жесты и выступления, которые в Вашингтоне расценивали как провокационные. Эксперты отмечали, что подобные действия венесуэльского лидера воспринимались американской стороной как вызов и элемент политического давления.

