Лукашенко заявил, что жене Мадуро предлагали остаться на родине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жене президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине, однако она решила уехать вместе с супругом.
По словам Лукашенко, после захвата президента Венесуэлы его супруге сообщили, что к ней претензий нет. «Жене сказали: “Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий”. Она: “Нет, я с ним”. Флорес, я знаю, очень мужественная женщина. “Я со своим возлюбленным”. Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили», — заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что считает поступок Силии Флорес проявлением мужества и верности супругу.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп резко высказывался в адрес Николаса Мадуро и обвинял его в демонстративном поведении, включая публичные жесты и выступления, которые в Вашингтоне расценивали как провокационные. Эксперты отмечали, что подобные действия венесуэльского лидера воспринимались американской стороной как вызов и элемент политического давления.