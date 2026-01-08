Спецплан «Без президента»: Лукашенко застраховался от похищения Трампом

Президент также указал на необходимость предельной мобилизации управленческих элит в условиях глобальной нестабильности 2026 года, чтобы подобные сценарии не привели к краху государственности. «Мы — элита, общество, прежде всего идя впереди, должны видеть и знать свое место. Каждый на своем месте должен сделать максимум. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, каждого не заставишь сделать, поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире», — подчеркнул Лукашенко.