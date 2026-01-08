Спецплан «Без президента»: Лукашенко застраховался от похищения Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после насильственного захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами, Минск активировал заранее подготовленные протоколы на случай отсутствия главы государства. Распределение ролей внутри Совета безопасности республики, утвержденное еще в прошлом году, должно гарантировать устойчивость системы даже при физическом устранении или похищении лидера.
«Вы помните в прошлом году заседание Совета безопасности Белоруссии, где мы распределили роли на случай “а что, если не будет президента”. Слушайте, как в воду смотрели, поэтому вариант Венесуэлы в Белоруссии нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — приводит агентство БелТа слова Лукашенко.
Президент также указал на необходимость предельной мобилизации управленческих элит в условиях глобальной нестабильности 2026 года, чтобы подобные сценарии не привели к краху государственности. «Мы — элита, общество, прежде всего идя впереди, должны видеть и знать свое место. Каждый на своем месте должен сделать максимум. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, каждого не заставишь сделать, поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко, комментируя похищение Николаса Мадуро заявил, что там имели место и «договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Все там было».