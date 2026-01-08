Лукашенко объяснил, почему «венесуэльский сценарий» невозможен в Белоруссии

«Вы помните в прошлом году заседание Совета безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай “а что, если не будет президента”. Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален», — сказал белорусский лидер во время церемонии вручения премии «За духовное возрождение».
По его словам, белорусские власти предусмотрели все возможные варианты, а элита и общество должны действовать вместе, осознавая своё положение.
Глава государства также отметил важность сохранения единства в условиях того, что он назвал «бешенством» современного мира. Политик напомнил, что страна уже прошла испытание пандемией, и заявил, что сегодняшняя ситуация сложнее, но Белоруссия выстоит благодаря здравомыслию народа.
В начале января военные Соединённых Штатов вторглись в столицу Венесуэлы Каракас и захватили президента страны Николас Мадуро вместе с супругой. Их вывезли на территорию США для судебного преследования; следующее слушание по делу назначено на 17 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не находится в состоянии войны, однако допустил возможность новых ударов по Каракасу в случае отказа нового руководства страны от сотрудничества. Американские власти охарактеризовали операцию как «бескровную», хотя, в Каракасе заявили, что в результате вторжения погибли не менее 100 человек. Теперь Венесуэла и её колоссальные нефтяные запасы оказались в руках США.
