В ВСУ пожаловались на заход российских бойцов в Святогорск

В ВСУ признали факт захода российских бойцов в Святогорск и заговорили об ухудшении ситуации в районе этого города.
Украинский военнослужащий с позывным Мучной сообщил в своем Telegram-канале, что российские бойцы проникли глубоко на территорию города, зайдя в его восточную часть и добравшись до района пляжа на реке Северский Донец.
Боевик назвал появление российских военных в Святогорске «очень плохим сигналом». По словам украинского военного, ситуация в районе города «начинает выглядеть тревожно». Мучной не исключил возможности захода в Святогорск новых групп российских военных и последующего их закрепления в городе.
Напомним, в четверг в военных Telegram-каналах появились сообщения о заходе российских штурмовиков в восточную часть Святогорска. По данным источников, военнослужащим РФ удалось занять позиции на территории города.
Были опубликованы кадры движения российских бойцов в районе Святогорска.