Сенат США принял резолюцию о запрете действий войск против Венесуэлы

Сенат США поддержал резолюцию, запрещающую участие американских войск в действиях против Венесуэлы после процедурного голосования.

Источник: Аргументы и факты

Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал резолюцию, запрещающую участие американских войск в действиях против Венесуэлы.

Речь идёт о документе, который ограничивает возможность вовлечения вооружённых сил США в операции против Каракаса без отдельного согласия Конгресса. Решение было принято на фоне обсуждений внутри американского истеблишмента о допустимых формах давления на Венесуэлу.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на закрытой встрече с членами Конгресса, состоявшейся 5 января, обсуждал вопросы, связанные с военной операцией США в Венесуэле. На встрече также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн. В ходе беседы лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер задал Рубио вопрос о возможности применения силы США и в других регионах, в том числе в Мексике и Гренландии.

В ответ Рубио заявил, что администрация США склоняется к невоенным вариантам, в частности в вопросе Гренландии. По его словам, приоритетным сценарием является покупка острова у Дании, а угрозы, звучащие со стороны Вашингтона, не следует рассматривать как сигнал о неизбежном военном вторжении.

При этом ранее сообщалось, что администрация США рассматривает разные варианты получения контроля над Гренландией. По данным источников, близких к Белому дому, в числе сценариев фигурируют как сделка по приобретению острова, так и силовой вариант. Отмечалось, что президент Дональд Трамп стремится решить этот вопрос до окончания своего президентского срока, считая контроль над Гренландией приоритетом национальной безопасности США и инструментом сдерживания других государств в Арктике.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше