Сенат США поддержал резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы

Сенат США сделал важный шаг, который может резко ограничить свободу рук президента Дональда Трампа в Венесуэле. Палата большинством голосов одобрила резолюцию, запрещающую использовать армию против этой страны без прямого разрешения Конгресса.

Источник: Life.ru

Инициатива, которую поддержали как демократы, так и республиканец Рэнд Пол, прошла с перевесом в 52 голоса против 47. Теперь документ могут вынести на окончательное голосование.

Смысл резолюции — вернуть Конгрессу его конституционное право объявлять войну. Авторы напоминают, что президенты не раз игнорировали этот закон, например во Вьетнаме или Ираке.

Когда Сенат вернётся к этому вопросу — пока неизвестно. Но сам факт голосования показывает: в Конгрессе не хотят спонтанной военной операции в Южной Америке.

В начале января американские военные провели операцию в Каракасе, в результате которой был задержан и вывезен в США президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой для судебного преследования; следующее слушание по их делу назначено на 17 марта. Президент США Дональд Трамп, заявив, что Вашингтон не находится в состоянии войны, допустил возможность новых ударов в случае отказа нового проамериканского руководства Венесуэлы от сотрудничества. Американские власти назвали операцию «бескровной», однако в Каракасе заявили о гибели не менее 100 человек.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
