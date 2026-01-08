Сенат США поддержал резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы

Инициатива, которую поддержали как демократы, так и республиканец Рэнд Пол, прошла с перевесом в 52 голоса против 47. Теперь документ могут вынести на окончательное голосование.
Смысл резолюции — вернуть Конгрессу его конституционное право объявлять войну. Авторы напоминают, что президенты не раз игнорировали этот закон, например во Вьетнаме или Ираке.
Когда Сенат вернётся к этому вопросу — пока неизвестно. Но сам факт голосования показывает: в Конгрессе не хотят спонтанной военной операции в Южной Америке.
В начале января американские военные провели операцию в Каракасе, в результате которой был задержан и вывезен в США президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой для судебного преследования; следующее слушание по их делу назначено на 17 марта. Президент США Дональд Трамп, заявив, что Вашингтон не находится в состоянии войны, допустил возможность новых ударов в случае отказа нового проамериканского руководства Венесуэлы от сотрудничества. Американские власти назвали операцию «бескровной», однако в Каракасе заявили о гибели не менее 100 человек.
