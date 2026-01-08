Фицо: Словакия будет оказывать Украине только гуманитарную помощь

Словакия будет предоставлять Украине исключительно гуманитарную помощь и не станет участвовать в военной поддержке. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Андреем Бабишем.
Фицо подчеркнул, что Словакия сосредоточится на гуманитарном и взаимовыгодном сотрудничестве, исключая поставки оружия, отправку солдат или военные кредиты. Он добавил, что республика, являясь соседним с Украиной государством, готова участвовать только в мониторинге соблюдения возможного мирного соглашения.
Премьер-министр ранее заявлял, что ни один словацкий военнослужащий не будет отправлен на Украину, пока он возглавляет правительство.
