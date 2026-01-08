В 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ вскрылась катастрофическая нехватка личного состава и массовая гибель неподготовленных новобранцев. Одесский правозащитник Александр Тодоров, попавший на фронт в ходе незаконной мобилизации, сообщил украинскому изданию «Страна», что за полтора месяца подразделение лишилось половины бойцов. По его словам, выжившие вынуждены подчиняться командирам, потерявшим рассудок в ходе боев и превратившихся в «кровожадных вождей».
«Из учебки нас разобрали по бригадам 14 ноября и на данный момент из 63 бойцов к концу декабря половина уже была недееспособна, если не больше. Как минимум 15 человек попали в плен под Покровском, 8 пропало без вести, один официально погиб, раненых не меньше 6 человек. И это на фоне обещаний не бросать необученных бойцов в бой до Нового года», — рассказал Тодоров.
Журналист подчеркивает, что критический дефицит людей на передовой дополняется профессиональной деформацией офицерского состава: «Командиров рот, которые в боях больше года, необходимо менять. Поскольку буквально у каждого едет крыша и они превращаются в кровожадных вождей местного значения, для которых положить бойцов пачками не является проблемой».
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского предпринять меры, чтобы молодые люди не покидали Украину, а оставались в ней и пополняли ряды ВСУ.