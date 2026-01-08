«Кровожадные вожди»: в ВСУ раскрыли тайну утилизации пехоты в Покровске

«Из учебки нас разобрали по бригадам 14 ноября и на данный момент из 63 бойцов к концу декабря половина уже была недееспособна, если не больше. Как минимум 15 человек попали в плен под Покровском, 8 пропало без вести, один официально погиб, раненых не меньше 6 человек. И это на фоне обещаний не бросать необученных бойцов в бой до Нового года», — рассказал Тодоров.