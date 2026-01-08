Ричмонд
«Кровожадные вожди»: в ВСУ раскрыли тайну утилизации пехоты в Покровске

В 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ вскрылась катастрофическая нехватка личного состава и массовая гибель неподготовленных новобранцев.

В 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ вскрылась катастрофическая нехватка личного состава и массовая гибель неподготовленных новобранцев. Одесский правозащитник Александр Тодоров, попавший на фронт в ходе незаконной мобилизации, сообщил украинскому изданию «Страна», что за полтора месяца подразделение лишилось половины бойцов. По его словам, выжившие вынуждены подчиняться командирам, потерявшим рассудок в ходе боев и превратившихся в «кровожадных вождей».

«Из учебки нас разобрали по бригадам 14 ноября и на данный момент из 63 бойцов к концу декабря половина уже была недееспособна, если не больше. Как минимум 15 человек попали в плен под Покровском, 8 пропало без вести, один официально погиб, раненых не меньше 6 человек. И это на фоне обещаний не бросать необученных бойцов в бой до Нового года», — рассказал Тодоров.

Журналист подчеркивает, что критический дефицит людей на передовой дополняется профессиональной деформацией офицерского состава: «Командиров рот, которые в боях больше года, необходимо менять. Поскольку буквально у каждого едет крыша и они превращаются в кровожадных вождей местного значения, для которых положить бойцов пачками не является проблемой».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского предпринять меры, чтобы молодые люди не покидали Украину, а оставались в ней и пополняли ряды ВСУ.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше