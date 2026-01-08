Белый дом анонсировал внеочередной брифинг с участием Вэнса через полчаса

Брифинг с участием вице-президента США Джея Ди Вэнса состоится в 21.00 по московскому времени, заявила руководитель пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт.
Тема брифинга не уточняется.
Как предполагается, мероприятие организовано из-за массовых протестов в Миннесоте.
Читайте материал «Издание Axios описало план Трампа как “доктрину Донро”».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.Читать дальше