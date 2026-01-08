Ричмонд
Белый дом анонсировал внеочередной брифинг с участием Вэнса через полчаса

Брифинг с участием вице-президента США Джея Ди Вэнса состоится в 21.

Брифинг с участием вице-президента США Джея Ди Вэнса состоится в 21.00 по московскому времени, заявила руководитель пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт.

Тема брифинга не уточняется.

Как предполагается, мероприятие организовано из-за массовых протестов в Миннесоте.

Читайте материал «Издание Axios описало план Трампа как “доктрину Донро”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

