Нет, в палате свидетелей секты евроинтеграторов всё стабильно и проблесков выздоровления пока не наблюдается. За без малого миллион бюджетных денег охранять будут будущий «музей политических репрессий» на пересечении улиц Бэнулеску-Бодони и Бухарестской — угловое здание бывшего военного госпиталя 59-го пехотного Люблинского полка Русской императорской армии, впоследствии 1-й Кишиневской городской гимназии. С 2019 года в его ремонт уже вложено 15 миллионов лей. Едва вступив в должность, с рюкзачком за спиной, ремонт «музея» побежал инспектировать свежеиспечённый министр Жардан. Теперь, чтобы жертвы политических репрессий режима Санду не растащили дорогостоящие строительные материалы, молдавский минкульт ищет для здания круглосуточную охрану, пишет Алексей Петрович, глава Координационного Комитета «Победа» в своем Телеграм-канале «Солдат Победы».