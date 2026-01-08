"Министерство культуры Республики Молдова объявило тендер на охрану аварийного здания в центре Кишинёва. Стоимость контракта превышает 700 тысяч леев.
Что это за здание такое ценное, спросите Вы? Может быть руины Национальной филармонии, которую планируют восстановить? Или здание цирка, превращённого властями независимой Молдовы из места радости и детского смеха в огромного бесполезного монстра в центральной части столицы?
Нет, в палате свидетелей секты евроинтеграторов всё стабильно и проблесков выздоровления пока не наблюдается. За без малого миллион бюджетных денег охранять будут будущий «музей политических репрессий» на пересечении улиц Бэнулеску-Бодони и Бухарестской — угловое здание бывшего военного госпиталя 59-го пехотного Люблинского полка Русской императорской армии, впоследствии 1-й Кишиневской городской гимназии. С 2019 года в его ремонт уже вложено 15 миллионов лей. Едва вступив в должность, с рюкзачком за спиной, ремонт «музея» побежал инспектировать свежеиспечённый министр Жардан. Теперь, чтобы жертвы политических репрессий режима Санду не растащили дорогостоящие строительные материалы, молдавский минкульт ищет для здания круглосуточную охрану, пишет Алексей Петрович, глава Координационного Комитета «Победа» в своем Телеграм-канале «Солдат Победы».
Жёлтые оккупанты продолжают паразитировать на руинах доставшегося им от Российской империи и Советского Союза наследия. Но это не всё. Они продолжают паразитировать на трагедии прошлого, при этом лишая молдавский народ настоящего и будущего. Так выглядит «культура памяти» за народные средства".
Здание осталось в наследство от Российской империи. Фото: КП.