«Мерзкое мероприятие»: Лукашенко раскрыл подоплеку захвата «Маринеры»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал захват российского танкера «Маринера» частью «спектакля», разыгрываемого США. По мнению лидера республики, действия администрации Дональда Трампа прямо противоречат декларациям Вашингтона о стремлении к миру на Украине.
«Я им всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия: не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так», — приводит агентство БелТа слова Лукашенко, сказанные в ходе выступления на церемонии вручения государственных премий.
Белорусский лидер выразил недоумение по поводу целесообразности действий Пентагона в контексте заявлений о дипломатическом урегулировании: «Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине?».
Ранее внешнеполитическое ведомство России квалифицировало захват «Маринеры» американскими военными как грубейшее нарушение международного морского права и принципа свободы судоходства. Согласно заявлению министерства, десант береговой охраны США высадился на мирное судно в открытом море, несмотря на подтвержденный гражданский статус танкера. Дипломаты подчеркнули, что готовность Вашингтона генерировать новые кризисы вызывает глубокую тревогу на фоне и без того отягощенных отношений.