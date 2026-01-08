«Мерзкое мероприятие»: Лукашенко раскрыл подоплеку захвата «Маринеры»

«Я им всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия: не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так», — приводит агентство БелТа слова Лукашенко, сказанные в ходе выступления на церемонии вручения государственных премий.