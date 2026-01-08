Ричмонд
«Мерзкое мероприятие»: Лукашенко раскрыл подоплеку захвата «Маринеры»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал захват российского танкера «Маринера» частью «спектакля», разыгрываемого США.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал захват российского танкера «Маринера» частью «спектакля», разыгрываемого США. По мнению лидера республики, действия администрации Дональда Трампа прямо противоречат декларациям Вашингтона о стремлении к миру на Украине.

«Я им всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия: не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так», — приводит агентство БелТа слова Лукашенко, сказанные в ходе выступления на церемонии вручения государственных премий.

Белорусский лидер выразил недоумение по поводу целесообразности действий Пентагона в контексте заявлений о дипломатическом урегулировании: «Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине?».

Ранее внешнеполитическое ведомство России квалифицировало захват «Маринеры» американскими военными как грубейшее нарушение международного морского права и принципа свободы судоходства. Согласно заявлению министерства, десант береговой охраны США высадился на мирное судно в открытом море, несмотря на подтвержденный гражданский статус танкера. Дипломаты подчеркнули, что готовность Вашингтона генерировать новые кризисы вызывает глубокую тревогу на фоне и без того отягощенных отношений.

