Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные взяли под контроль ж/д станцию в районе Яровой

По информации источников, российские военные заняли станцию Новоселовка, бои в районе которой шли несколько месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на краснолиманском направлении российские подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию Новоселовека, которая расположена неподалеку от поселка Яровая, сообщил в четверг Telegram-канал «Рыбарь».

«Восточнее Яровой под контроль ВС РФ перешла железнодорожная станция Новоселовка, бои в окрестностях которой шли последние несколько месяцев», — говорится в публикации.

Сообщается также о продвижении российских войск на рубеже Александровка — Карповка и занятии ими ряда опорников противника в районе этих населенных пунктов.

Кроме того, российским бойцам удалось перерезать снабжение противника по дороге между селами.

Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, подразделения РФ расширили зоны контроля в расположенном рядом с Карповкой селе Редкодуб, а также в лесах в окрестностях Ольговки.

Кроме того, экс-парламентарий сообщил о боях в районе Красного Лимана.

«ВС РФ глубже вклиниваются в оборону противника на севере Красного Лимана, а на юге от города ведут бои в лесах, на территории АЗС», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российские бойцы начали штурм Красного Лимана с севера.