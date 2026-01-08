Российские военные взяли под контроль ж/д станцию в районе Яровой

Продвигающиеся на краснолиманском направлении российские подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию Новоселовека, которая расположена неподалеку от поселка Яровая, сообщил в четверг Telegram-канал «Рыбарь».
«Восточнее Яровой под контроль ВС РФ перешла железнодорожная станция Новоселовка, бои в окрестностях которой шли последние несколько месяцев», — говорится в публикации.
Сообщается также о продвижении российских войск на рубеже Александровка — Карповка и занятии ими ряда опорников противника в районе этих населенных пунктов.
Кроме того, российским бойцам удалось перерезать снабжение противника по дороге между селами.
Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, подразделения РФ расширили зоны контроля в расположенном рядом с Карповкой селе Редкодуб, а также в лесах в окрестностях Ольговки.
Кроме того, экс-парламентарий сообщил о боях в районе Красного Лимана.
«ВС РФ глубже вклиниваются в оборону противника на севере Красного Лимана, а на юге от города ведут бои в лесах, на территории АЗС», — написал Царев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российские бойцы начали штурм Красного Лимана с севера.