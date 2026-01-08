«Предупреждал Путина». Лукашенко сказал про спектакль, разыгрываемый США вокруг Венесуэлы и Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказала, что США могут разыгрывать спектакль, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер напомнил, что, ведя с американцами переговоры, предупреждал не только белорусов, но и россиян о том, что США могут разыгрывать своего рода спектакль.
Также Александр Лукашенко заметил, что предупреждал и российского президента Владимира Путина о том, чтобы действия США не стали спектаклем.
— Своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия (действиях США в Венесуэле. — Ред.): не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз, — отметил он.
И добавил, что сегодня абсолютно убежден, что американцы разыгрывают спектакль. Лукашенко заметил, что не понимает, зачем совсем недавно был захвачен пустой российский танкер под флагом России.
— Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине? И много-много мыслей рождается после этих событий, — подытожил белорусский президент.
Напомним, ранее Александр Лукашенко высказался о позиции США в отношении России по украинскому конфликту: «Очень боюсь, что это разыгрываемый спектакль».
При этом глава Беларуси оценил «великий героизм» США в Венесуэле при похищении Мадуро.
Кроме того, белорусский президент сказал, что имело место при похищении США президента Венесуэлы Мадуро: «Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство».
Также глава республики считает, что похищение Мадуро в Венесуэле стало уступкой Трампа военным.
Еще белорусский лидер сказал о ситуации вокруг Беларуси: «Бешенство и еще раз бешенство».