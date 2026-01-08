Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Предупреждал Путина». Лукашенко сказал про спектакль, разыгрываемый США вокруг Венесуэлы и Украины

Лукашенко сказал про спектакль, разыгрываемый США вокруг Венесуэлы и Украины.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказала, что США могут разыгрывать спектакль, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер напомнил, что, ведя с американцами переговоры, предупреждал не только белорусов, но и россиян о том, что США могут разыгрывать своего рода спектакль.

Также Александр Лукашенко заметил, что предупреждал и российского президента Владимира Путина о том, чтобы действия США не стали спектаклем.

— Своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия (действиях США в Венесуэле. — Ред.): не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз, — отметил он.

И добавил, что сегодня абсолютно убежден, что американцы разыгрывают спектакль. Лукашенко заметил, что не понимает, зачем совсем недавно был захвачен пустой российский танкер под флагом России.

— Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине? И много-много мыслей рождается после этих событий, — подытожил белорусский президент.

Напомним, ранее Александр Лукашенко высказался о позиции США в отношении России по украинскому конфликту: «Очень боюсь, что это разыгрываемый спектакль».

При этом глава Беларуси оценил «великий героизм» США в Венесуэле при похищении Мадуро.

Кроме того, белорусский президент сказал, что имело место при похищении США президента Венесуэлы Мадуро: «Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство».

Также глава республики считает, что похищение Мадуро в Венесуэле стало уступкой Трампа военным.

Еще белорусский лидер сказал о ситуации вокруг Беларуси: «Бешенство и еще раз бешенство».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше