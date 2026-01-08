Ричмонд
Дмитриев призвал ЕС раскрыть доходы от оборонного сектора

Странам ЕС стоило бы раскрыть информацию о своих финансовых интересах в оборонной промышленности. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: Life.ru

Поводом для заявления стала публикация европейского издания Politico, в которой говорится, что в ЕС, на фоне жёсткой риторики лидера США Дональда Трампа, готовятся к возможной прямой конфронтации с Америкой. В своём посте в социальной сети X Дмитриев иронично отозвался о намерениях европейцев размещать войска.

«Европейские поджигатели войны вдруг захотели размещать войска направо и налево. Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках», — написал он.

Ранее Дмитриев высказал мнение, что Евросоюз не является серьёзным претендентом на роль глобального политического игрока. Он процитировал в своём аккаунте пост главы Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера, подвергшего критике разобщённость позиций стран Евросоюза в связи с вмешательством США в дела Венесуэлы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

