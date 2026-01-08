«Обречены на провал»: в США сделали тревожное заявление об украинских переговорах

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал американцев и европейцев за бесплодные попытки выйти на урегулирование конфликта на Украине. Он объяснил, что бесполезно тратить столько усилий на обсуждение плана из 20 пунктов, который не учитывает позицию России, потому что такой документ не сможет приблизить мир.
«Эти встречи обречены на провал с самого начала. Вы не продвинулись по пути к миру, если даже не разговариваете с российской стороной», — написал Дэвис в соцсети Х, оценивая встречи представителей Украины, Европы и США в Париже 6 и 7 января.
«А мирный план из 20 пунктов не имеет значения, если он игнорирует основные требования России. Ведь для достижения урегулирования конфликта обе стороны должны согласиться на одни условия», — объяснил аналитик.
Мероприятия в Париже он назвал «показухой, а не шагом вперед», потому что там не обсуждались ключевые вопросы.