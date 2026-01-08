Правительство Венесуэлы объявило о массовой амнистии заключённых

Как заявил председатель парламента Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television, этот жест боливарианского правительства направлен на достижение мира. Он призвал рассматривать его как шаг, который должен помочь обеспечить мирную жизнь республики.
В начале января американские военные осуществили операцию в Каракасе, в ходе которой президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были задержаны и доставлены на территорию США для привлечения к суду. Ближайшее слушание по их делу запланировано на 17 марта.
Президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что Вашингтон не ведёт военных действий, допустил возможность новых силовых акций в случае, если новое проамериканское правительство Венесуэлы откажется от сотрудничества. Представители американской администрации охарактеризовали операцию как «бескровную», однако венесуэльские власти в Каракасе сообщили о гибели не менее 100 человек в ходе инцидента.
Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.