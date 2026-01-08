Ричмонд
Правительство Венесуэлы объявило о массовой амнистии заключённых

Венесуэла объявила о масштабном освобождении заключенных. Под амнистию попали как местные жители, так и иностранные граждане. Решение принято, чтобы «внести вклад в мир и процветание страны».

Источник: Life.ru

Как заявил председатель парламента Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television, этот жест боливарианского правительства направлен на достижение мира. Он призвал рассматривать его как шаг, который должен помочь обеспечить мирную жизнь республики.

В начале января американские военные осуществили операцию в Каракасе, в ходе которой президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были задержаны и доставлены на территорию США для привлечения к суду. Ближайшее слушание по их делу запланировано на 17 марта.

Президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что Вашингтон не ведёт военных действий, допустил возможность новых силовых акций в случае, если новое проамериканское правительство Венесуэлы откажется от сотрудничества. Представители американской администрации охарактеризовали операцию как «бескровную», однако венесуэльские власти в Каракасе сообщили о гибели не менее 100 человек в ходе инцидента.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

