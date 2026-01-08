Reuters узнал, что США могут выплатить жителям Гренландии до $100 тыс

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным двух из них, речь идет о суммах от $10 тыс. до $100 тыс. на человека. Население острова — около 57 тыс человек.
Ранее The Times писала, что администрация Трампа может добиться контроля над Гренландией четырьмя способами: воздействовать силой (военное вторжение), выкупить остров, предложить Договор о свободной ассоциации, или допустить комбинацию — к примеру, сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением присутствия США, как военного, так и экономического.