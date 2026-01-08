Reuters узнал, что США могут выплатить жителям Гренландии до $100 тыс

Ранее The Times писала, что администрация Трампа может добиться контроля над Гренландией четырьмя способами: воздействовать силой (военное вторжение), выкупить остров, предложить Договор о свободной ассоциации, или допустить комбинацию — к примеру, сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением присутствия США, как военного, так и экономического.