Ермаков: российские военные начали штурм Святогорска

Украинские военные подтвердили информацию о появлении российских военных в Святогорске и заговорили об ухудшении ситуации в районе города. Сообщалось, что военнослужащие ВСУ не исключили возможности захода новых групп российских бойцов в Святогорск и их закрепления в городе.