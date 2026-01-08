Ричмонд
Ермаков: российские военные начали штурм Святогорска

Военкор сообщил о боях на улице Запорожской в Святогорске.

Источник: Аргументы и факты

На краснолиманском направлении российские подразделения атаковали позиции ВСУ в городе Святогорск, сообщил в четверг в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным данным, наши войска начали штурм Святогорска на северном фланге Славянска», — написал он.

Согласно сведениям Ермакова, в настоящее время российские военные ведут бои на улице Запорожской. Военкор сообщил о продвижении подразделений РФ вдоль Северского Донца.

Ермаков отметил, что в случае занятия Святогорска у российских войск появится возможность выйти на трассу М-03, которая связывает Изюм и Славянск.

Напомним, в четверг появились сообщения о заходе российских штурмовиков в восточную часть Святогорска. Были опубликованы кадры движения военнослужащих РФ в районе города.

Украинские военные подтвердили информацию о появлении российских военных в Святогорске и заговорили об ухудшении ситуации в районе города. Сообщалось, что военнослужащие ВСУ не исключили возможности захода новых групп российских бойцов в Святогорск и их закрепления в городе.