WP: у Венесуэлы через несколько недель могут закончиться деньги

В администрации президента США Дональда Трампа полагают, что у властей Венесуэлы через несколько недель могут закончиться финансовые ресурсы, если Каракас не пойдёт на сотрудничество с Соединёнными Штатами.
Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух информированных американских чиновников. «Чиновники администрации Трампа говорят, что у правительства Венесуэлы есть всего несколько недель, прежде чем оно “обанкротится”, если оно не будет “играть по правилам”», — приводит издание их слова. По оценкам аналитиков и экономистов, после этого срока у властей страны может не остаться средств для финансирования ключевых направлений, включая выплаты зарплат правоохранительным органам.
Ранее Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал резолюцию, запрещающую участие американских войск в действиях против Венесуэлы. Документ ограничивает возможность вовлечения вооружённых сил США в операции против Каракаса без отдельного одобрения Конгресса. Решение было принято на фоне активных дискуссий в американском политическом истеблишменте о допустимых формах давления на Венесуэлу и границах применения военной силы.