WP: у Венесуэлы через несколько недель могут закончиться деньги

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух информированных американских чиновников. «Чиновники администрации Трампа говорят, что у правительства Венесуэлы есть всего несколько недель, прежде чем оно “обанкротится”, если оно не будет “играть по правилам”», — приводит издание их слова. По оценкам аналитиков и экономистов, после этого срока у властей страны может не остаться средств для финансирования ключевых направлений, включая выплаты зарплат правоохранительным органам.