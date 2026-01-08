Ричмонд
Карлсон заявил об утрате США права критиковать Россию

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что его страна утратила моральное право судить другие государства за силовое изменение границ. Поводом для таких заявлений, прозвучавших в его авторском шоу, стали недавние действия Вашингтона на международной арене.

Карлсон пояснил, что после операции с Николасом Мадуро и публичных претензий на Гренландию США сами создали прецеденты, которые могут служить оправданием для силовых действий у границ других стран. Он раскритиковал администрацию Джо Байдена за термин «неспровоцированное вторжение», применяемый к действиям России на Украине.

По его словам, начало специальной военной операции президентом России Владимиром Путиным вполне оправдано, поскольку великая держава ощущала угрозу на своей границе и принимала меры для её устранения.

Ранее Карлсон заявил, что американская операция в Венесуэле ознаменовала трансформацию Соединённых Штатов из республики в империю. Журналист выразил мнение, что изменения в структуре власти затронут в первую очередь федеральный уровень: влияние исполнительных органов будет расти, в то время как роль Конгресса, по его оценке, окончательно ослабнет и утратит прежнее значение.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

