Карлсон заявил об утрате США права критиковать Россию

Карлсон пояснил, что после операции с Николасом Мадуро и публичных претензий на Гренландию США сами создали прецеденты, которые могут служить оправданием для силовых действий у границ других стран. Он раскритиковал администрацию Джо Байдена за термин «неспровоцированное вторжение», применяемый к действиям России на Украине.
По его словам, начало специальной военной операции президентом России Владимиром Путиным вполне оправдано, поскольку великая держава ощущала угрозу на своей границе и принимала меры для её устранения.
Ранее Карлсон заявил, что американская операция в Венесуэле ознаменовала трансформацию Соединённых Штатов из республики в империю. Журналист выразил мнение, что изменения в структуре власти затронут в первую очередь федеральный уровень: влияние исполнительных органов будет расти, в то время как роль Конгресса, по его оценке, окончательно ослабнет и утратит прежнее значение.
