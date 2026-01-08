Трамп: США будут контролировать Венесуэлу не менее года

США планируют сохранять контроль над Венесуэлой не менее одного года. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью изданию американским СМИ, передает сайт телеканала «Звезда».
«Я бы сказал, гораздо дольше», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, сколько Вашингтон будет контролировать Венесуэлу.
При этом Трамп не стал называть точных временных рамок, сославшись на необходимость многолетнего восстановления нефтяного сектора.
Он уточнил, что Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть, снижая на нее цены и направляя часть средств правительству в Каракасе.
Ранее сообщалось, что у Венесуэлы могут закончиться деньги через несколько недель.