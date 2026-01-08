Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН прокомментировали выход США из ряда структур

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что руководитель организации сожалеет о выходе США из некоторых структур.

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что руководитель организации сожалеет о выходе США из некоторых структур.

Дюжаррик сказал, что взносы в регулярный и миротворческий бюджет ООН является обязательным для всех государств-членов, одним из которых являются США.

Американский президент распорядился о выходе Соединенных штатов из десятков организаций, подчиняющихся ООН, заявив, что они перестали служить интересам США.

Читайте материал: «Издание Axios описало план Трампа как “доктрину Донро”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше