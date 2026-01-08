В ООН прокомментировали выход США из ряда структур

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что руководитель организации сожалеет о выходе США из некоторых структур.
Дюжаррик сказал, что взносы в регулярный и миротворческий бюджет ООН является обязательным для всех государств-членов, одним из которых являются США.
Американский президент распорядился о выходе Соединенных штатов из десятков организаций, подчиняющихся ООН, заявив, что они перестали служить интересам США.
Читайте материал: «Издание Axios описало план Трампа как “доктрину Донро”».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше