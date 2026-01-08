Макрон: Франция проголосует против соглашения ЕС с «Меркосур»

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что «финишная черта» в переговорах между ЕС и «Меркосур» уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства — участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.