Зеленский назначил руководителей четырех областей Украины

Владимир Зеленский назначил новых глав региональных государственных администраций в четырех областях Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что председателем Полтавской областной администрации стал Виталий Дьякович, а Руслан Осипенко возглавил обладминистрацию в Черновицкой области. Главой облгосадминистрации в Днепропетровской области стал Александр Ганжа, Наталья Заболотная стала председателем Винницкой областной администрации.
Зеленский также освободил от должности главу Тернопольской облгосадминистрации Вячеслава Негоду.
В своем вечернем обращении глава киевского режима заявил, что кадровые перестановки в региональной власти будут продолжены.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил бывшую главу Минфина Канады Христю Фриланд своим внештатным советником по вопросам экономического развития.