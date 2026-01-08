Зеленский назначил руководителей четырех областей Украины

Отмечается, что председателем Полтавской областной администрации стал Виталий Дьякович, а Руслан Осипенко возглавил обладминистрацию в Черновицкой области. Главой облгосадминистрации в Днепропетровской области стал Александр Ганжа, Наталья Заболотная стала председателем Винницкой областной администрации.