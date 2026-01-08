Ричмонд
Зеленский назначил руководителей четырех областей Украины

Новые губернаторы появились в Черновицкой, Днепропетровской, Винницкой и Полтавской областях Украины.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский назначил новых глав региональных государственных администраций в четырех областях Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что председателем Полтавской областной администрации стал Виталий Дьякович, а Руслан Осипенко возглавил обладминистрацию в Черновицкой области. Главой облгосадминистрации в Днепропетровской области стал Александр Ганжа, Наталья Заболотная стала председателем Винницкой областной администрации.

Зеленский также освободил от должности главу Тернопольской облгосадминистрации Вячеслава Негоду.

В своем вечернем обращении глава киевского режима заявил, что кадровые перестановки в региональной власти будут продолжены.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил бывшую главу Минфина Канады Христю Фриланд своим внештатным советником по вопросам экономического развития.