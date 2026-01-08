Ричмонд
Колумбия пригласила временного президента Венесуэлы

Власти Колумбии официально пригласили временного президента Венесуэлы Дельси Родригес посетить страну для укрепления двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Колумбии Роса Вильявисенсио сказал, что президент Колумбии Густаво Петро провел разговор с Родригес.

Ответ, как уточняется, получен не был, «но приглашение было отправлено».

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки венесуэльского президента Николаса Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных штатов.

Читайте материал «Издание Axios описало план Трампа как “доктрину Донро”».

