Трамп раскритиковал сенаторов за поддержку резолюции по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенаторов-республиканцев, поддержавших вместе с демократами резолюцию, ограничивающую полномочия главы государства в вопросах применения вооружённых сил.
В своём заявлении Трамп назвал голосование попыткой лишить администрацию возможности «бороться и защищать Соединённые Штаты Америки». Он отдельно упомянул сенаторов Сьюзан Коллинз, Лизу Мурковски, Рэнда Пола, Джоша Хоули и Тодда Янга, заявив, что они «никогда больше не должны быть избраны на государственные должности».
«Этот голос серьёзно препятствует американской самообороне и национальной безопасности, ограничивая полномочия президента как главнокомандующего», — подчеркнул Трамп. Он также заявил, что Закон о военных полномочиях считает неконституционным и противоречащим статье II Конституции США, добавив, что такой позиции придерживались и предыдущие президенты, и министерства юстиции.
Трамп отметил, что, несмотря на принятое решение, в Сенате на следующей неделе состоится ещё одно, более важное голосование по этому же вопросу.
Ранее сообщалось, что Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал резолюцию, запрещающую участие американских войск в действиях против Венесуэлы без отдельного согласия Конгресса. Документ ограничивает возможность вовлечения вооружённых сил США в операции против Каракаса и был принят на фоне дискуссий о допустимых формах давления на Венесуэлу.