Трамп назвал неконституционной резолюцию Конгресса по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп резко осудил инициативу законодателей, ограничивающую его действия в отношении Венесуэлы. В своём посте в соцсети Truth Social он назвал совместную резолюцию Конгресса, требующую одобрения военной силы против Каракаса, не соответствующей основному закону страны.

Источник: Reuters

Трамп выразил возмущение тем, что часть сенаторов от Республиканской партии поддержала этот документ, проголосовав вместе с демократами. По его мнению, подобное голосование подрывает обороноспособность и безопасность Соединённых Штатов, а также создаёт препятствия для президента в исполнении его конституционных обязанностей как главнокомандующего.

«Несмотря на это, на следующей неделе в Сенате состоится более важное голосование по этому вопросу», — добавил Трамп.

Ранее Life.ru сообщал, что сенат США предпринял шаг, который может существенно сузить полномочия Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. Законодатели большинством голосов утвердили резолюцию, прямо запрещающую применение вооружённых сил против этой южноамериканской страны без предварительной санкции Конгресса.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше