Трамп назвал неконституционной резолюцию Конгресса по Венесуэле

Трамп выразил возмущение тем, что часть сенаторов от Республиканской партии поддержала этот документ, проголосовав вместе с демократами. По его мнению, подобное голосование подрывает обороноспособность и безопасность Соединённых Штатов, а также создаёт препятствия для президента в исполнении его конституционных обязанностей как главнокомандующего.
«Несмотря на это, на следующей неделе в Сенате состоится более важное голосование по этому вопросу», — добавил Трамп.
Ранее Life.ru сообщал, что сенат США предпринял шаг, который может существенно сузить полномочия Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. Законодатели большинством голосов утвердили резолюцию, прямо запрещающую применение вооружённых сил против этой южноамериканской страны без предварительной санкции Конгресса.