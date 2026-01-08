Власти Венесуэлы объявили о незамедлительном освобождении заключенных

Правительство Венесуэлы объявило о незамедлительном освобождении значительного числа заключенных, среди которых находятся как граждане страны, так и иностранцы, передают местные СМИ.
Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что данный шаг боливарианского правительства следует рассматривать как вклад в обеспечение мира, стабильной жизни республики и ее стремления к процветанию.
Ранее, 3 января, Соединенные Штаты нанесли массированный удар по территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. По словам президента США Дональда Трампа, они предстанут перед судом по обвинениям в причастности к наркотерроризму и угрозе безопасности Соединенных Штатов.
В ходе судебного заседания Мадуро и Флорес отвергли все предъявленные обвинения и заявили о своей невиновности.
После операции Каракас направил запрос о созыве срочного заседания ООН. Верховный суд Венесуэлы временно передал полномочия главы государства вице-президенту Дельси Родригес. В понедельник она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.