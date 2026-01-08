Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Венесуэлы объявили о незамедлительном освобождении заключенных

Правительство Венесуэлы объявило о незамедлительном освобождении значительного числа заключенных, среди которых находятся как граждане страны, так и иностранцы, передают местные СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Венесуэлы объявило о незамедлительном освобождении значительного числа заключенных, среди которых находятся как граждане страны, так и иностранцы, передают местные СМИ.

Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что данный шаг боливарианского правительства следует рассматривать как вклад в обеспечение мира, стабильной жизни республики и ее стремления к процветанию.

Ранее, 3 января, Соединенные Штаты нанесли массированный удар по территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. По словам президента США Дональда Трампа, они предстанут перед судом по обвинениям в причастности к наркотерроризму и угрозе безопасности Соединенных Штатов.

В ходе судебного заседания Мадуро и Флорес отвергли все предъявленные обвинения и заявили о своей невиновности.

После операции Каракас направил запрос о созыве срочного заседания ООН. Верховный суд Венесуэлы временно передал полномочия главы государства вице-президенту Дельси Родригес. В понедельник она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше