В Греции фермеры заблокировали четыре таможни

Фермеры в Греции четыре таможенных пункта у границы с Болгарией, а также ряд автомагистралей, заявила телекомпания Скай.
Как уточняется, заблокированы были таможенные пункты планировалось перекрыть для грузовиков, легковых автомобилей, туристических автобусов и остальных видов транспорта.
Блокировки дорог привели к отмене 50 автобусных рейсов.
Фермеры требуют усилить господдержку сельскохозяйственной отрасли. Протесты продолжаются с 30 ноября.
