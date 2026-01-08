Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Греции фермеры заблокировали четыре таможни

Фермеры в Греции четыре таможенных пункта у границы с Болгарией, а также ряд автомагистралей, заявила телекомпания Скай.

Фермеры в Греции четыре таможенных пункта у границы с Болгарией, а также ряд автомагистралей, заявила телекомпания Скай.

Как уточняется, заблокированы были таможенные пункты планировалось перекрыть для грузовиков, легковых автомобилей, туристических автобусов и остальных видов транспорта.

Блокировки дорог привели к отмене 50 автобусных рейсов.

Фермеры требуют усилить господдержку сельскохозяйственной отрасли. Протесты продолжаются с 30 ноября.

Читайте материал «Издание Axios описало план Трампа как “доктрину Донро”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.