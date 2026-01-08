Зеленский встретится с Трампом для обсуждения важного вопроса

На встрече, прошедшей в декабре 2025 года во Флориде Зеленский сообщил Трампу, что вооруженное противостояние на Украине продолжается почти 15 лет, в связи с чем он выразил желание, чтобы гарантии были продлены на 30−40−50 лет. По его словам, президент США пообещал внимательно рассмотреть эту просьбу.