Трамп неожиданно обвинил республиканцев в подрыве нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп резко осудил сенаторов-республиканцев, поддержавших резолюцию об ограничении его военных полномочий.

Президент США Дональд Трамп резко осудил сенаторов-республиканцев, поддержавших резолюцию об ограничении его военных полномочий. Об этом он заявил в публикации в соцсети Truth Social.

«Этот голосование серьёзно ослабляет самооборону США и подрывает полномочия президента как верховного главнокомандующего», — написал Трамп. Он назвал закон неконституционным и подчеркнул, что действия сенаторов подрывают национальную безопасность.

Трамп поимённо раскритиковал сенаторов Сьюзан Коллинз, Лизу Мурковски, Рэнда Пола, Джоша Хоули и Тодда Янга, заявив, что они «должны стыдиться» и не должны быть переизбраны.

При этом президент отметил, что на следующей неделе в сенате состоится более важное голосование по данному вопросу.

