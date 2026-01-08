Axios: спецпредставитель Путина провел встречу с переговорщиками США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провёл встречу с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Париже, сообщает Axios.
По данным издания, темой разговора стал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Как отмечается, встреча состоялась после переговоров «коалиции желающих» с представителями Киева и американской делегацией.
Французская газета Le Monde также сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января. Издание со ссылкой на «хорошо осведомлённый источник» утверждает, что спецпредставителя президента России видели на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены резиденции высокопоставленных дипломатических миссий. По данным газеты, Дмитриев посещал посольство США, при этом Елисейский дворец опроверг информацию о его визите в резиденцию президента Франции.
Ранее в Париже, 6 января, прошла встреча лидеров стран «коалиции желающих», по итогам которой были подписаны две декларации о поддержке Украины. В переговорах участвовали Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер, а также Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Один из документов предусматривал гарантии безопасности для Киева и участие в механизме мониторинга прекращения огня, другой — готовность Великобритании и Франции направить войска на Украину после заключения мирного соглашения.
Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев уже встречался с Уиткоффом и Кушнером 20−21 декабря в Майами. Также Дмитриев публично призывал европейских сторонников конфликта раскрыть данные о доходах от оборонных контрактов, комментируя обсуждения возможного размещения европейских войск за пределами ЕС.