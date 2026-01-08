Axios: спецпредставитель Путина провел встречу с переговорщиками США

Ранее в Париже, 6 января, прошла встреча лидеров стран «коалиции желающих», по итогам которой были подписаны две декларации о поддержке Украины. В переговорах участвовали Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер, а также Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Один из документов предусматривал гарантии безопасности для Киева и участие в механизме мониторинга прекращения огня, другой — готовность Великобритании и Франции направить войска на Украину после заключения мирного соглашения.