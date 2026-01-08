Ричмонд
Axios: Дмитриев встретился с Уиткоффом

Издание Axios утверждает, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Встреча состоялась в Париже, следует из публикации.

Как утверждают авторы, стороны обсудили план возможного урегулирования украинского конфликта.

Читайте материал «Издание Axios описало план Трампа как “доктрину Донро”».

