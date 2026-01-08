Axios: Дмитриев встретился с Уиткоффом

Издание Axios утверждает, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Встреча состоялась в Париже, следует из публикации.
Как утверждают авторы, стороны обсудили план возможного урегулирования украинского конфликта.
Читайте материал «Издание Axios описало план Трампа как “доктрину Донро”».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше