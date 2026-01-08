Ричмонд
«Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено». Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не пройдет венесуэльский сценарий

Лукашенко: венесуэльский сценарий в Беларуси не пройдет — все предусмотрено.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не пройдет венесуэльский сценарий, сообщила пресс-служба президента.

Так, белорусский лидер с сожалением констатировал, что из-за мировой обстановки Беларусь вынуждена затрачивать значительные средства на укрепление обороноспособности страны.

— Нас убедили еще раз в том, что мы должны быть сильными. Мы все больше и больше вынуждены тратить денег на оружие, на подготовку наших военных, — заявил глава государства.

И предложил вспомнить прошлогоднее заседание Совбеза, когда были распределены роли на случай «а что, если не будет президента». Он заметил, что тогда в Беларуси, как в воду глядели. Но и пояснил, что вариант Венесуэлы в Беларуси нереален.

— Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено, — констатировал белорусский президент.

А резюмируя, пояснил, что чтобы такого не произошло, элите белорусского общества, идя впереди, должно видеть и знать свое место.

— Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится, — заключил президент Беларуси.

И еще Александр Лукашенко сказал, чем грозит США наземная операция в Венесуэле и чего не хочет Трамп.

Также президент сказал про спектакль, разыгрываемый США вокруг Венесуэлы и Украины: «Предупреждал Путина».

Кроме того, белорусский лидер сказал, что имело место при похищении США президента Венесуэлы Мадуро: «Там было все: договоренности, деньги, сговор, предательство».

