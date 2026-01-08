«Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено». Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не пройдет венесуэльский сценарий

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не пройдет венесуэльский сценарий, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер с сожалением констатировал, что из-за мировой обстановки Беларусь вынуждена затрачивать значительные средства на укрепление обороноспособности страны.
— Нас убедили еще раз в том, что мы должны быть сильными. Мы все больше и больше вынуждены тратить денег на оружие, на подготовку наших военных, — заявил глава государства.
И предложил вспомнить прошлогоднее заседание Совбеза, когда были распределены роли на случай «а что, если не будет президента». Он заметил, что тогда в Беларуси, как в воду глядели. Но и пояснил, что вариант Венесуэлы в Беларуси нереален.
— Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено, — констатировал белорусский президент.
А резюмируя, пояснил, что чтобы такого не произошло, элите белорусского общества, идя впереди, должно видеть и знать свое место.
— Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится, — заключил президент Беларуси.
