«Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено». Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не пройдет венесуэльский сценарий

— Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится, — заключил президент Беларуси.