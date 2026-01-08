Генсек немецкой СвДП обещает обриться налысо в случае проигрыша на выборах

Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер заявила, что в случае провала на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга обреет голову налысо, передает издание Schwäbische Zeitung.
Региональные выборы в ландтаг федеральной земли Баден-Вюртемберг назначены на 8 марта 2026 года. В интервью Бюттнер отметила, что любит свои волосы, однако пообещала обрить голову «под ноль», если партия не пройдет в региональный парламент, описав это как радикальный шаг.
При этом политик выразила уверенность, что подобного не потребуется, и СвДП преодолеет как минимум пятипроцентный избирательный барьер. Она подчеркнула, что избиратели «никогда не увидят ее лысой».
Согласно результатам последнего предвыборного опроса института INSA, проведенного в октябре 2025 года, рейтинг СвДП в Баден-Вюртемберге составляет 5%, что соответствует проходному барьеру для попадания в ландтаг. Ниже находится партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) с результатом 3%.
Наибольшую поддержку в регионе на данный момент имеют Христианско-демократический союз (ХДС) — 26%, «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 21% и «Зеленые» — 20%.