Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек немецкой СвДП обещает обриться налысо в случае проигрыша на выборах

Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер заявила, что в случае провала на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга обреет голову налысо.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер заявила, что в случае провала на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга обреет голову налысо, передает издание Schwäbische Zeitung.

Региональные выборы в ландтаг федеральной земли Баден-Вюртемберг назначены на 8 марта 2026 года. В интервью Бюттнер отметила, что любит свои волосы, однако пообещала обрить голову «под ноль», если партия не пройдет в региональный парламент, описав это как радикальный шаг.

При этом политик выразила уверенность, что подобного не потребуется, и СвДП преодолеет как минимум пятипроцентный избирательный барьер. Она подчеркнула, что избиратели «никогда не увидят ее лысой».

Согласно результатам последнего предвыборного опроса института INSA, проведенного в октябре 2025 года, рейтинг СвДП в Баден-Вюртемберге составляет 5%, что соответствует проходному барьеру для попадания в ландтаг. Ниже находится партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) с результатом 3%.

Наибольшую поддержку в регионе на данный момент имеют Христианско-демократический союз (ХДС) — 26%, «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 21% и «Зеленые» — 20%.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше