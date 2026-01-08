Каллас: ЕС обсуждает ответные меры на возможную агрессию США в отношении Гренландии

По её словам, подобные высказывания Вашингтона вызывают «крайнее беспокойство». Каллас напомнила, что Дания, в чьей юрисдикции находится остров, является давним и надёжным союзником США, и подобная риторика не способствует мировой стабильности.
Она также сообщила, что в Евросоюзе уже обсуждалась потенциальная реакция на возможные агрессивные действия Вашингтона в отношении Гренландии. Дипломат подчеркнула важность соблюдения международного права, которое призвано защищать малые страны от внешнего давления.
Напомним, что Вашингтон стремится установить контроль над Гренландией, сделав её частью США, чтобы усилить своё влияние в Арктике, где преимущество сохраняется за Россией и Китаем. СМИ считают, что Евросоюз может заключить сделку, если Штаты согласятся предоставить Украине гарантии безопасности, которые устроят Брюссель и Киев. Сейчас наиболее предпочтительным Белый дом считает для себя вариант с покупкой острова.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.