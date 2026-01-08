Каллас: ЕС обсуждает ответные меры на возможную агрессию США в отношении Гренландии

Напомним, что Вашингтон стремится установить контроль над Гренландией, сделав её частью США, чтобы усилить своё влияние в Арктике, где преимущество сохраняется за Россией и Китаем. СМИ считают, что Евросоюз может заключить сделку, если Штаты согласятся предоставить Украине гарантии безопасности, которые устроят Брюссель и Киев. Сейчас наиболее предпочтительным Белый дом считает для себя вариант с покупкой острова.