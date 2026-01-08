Появились сообщения о занятии бойцами РФ Тищенковки под Купянском

Российские подразделения заняли село Тищенковка в районе Купянска, сообщают военные Telegram-каналы.
Официального подтверждения информации о переходе населенного пункта под контроль российских войск нет.
В минувший вторник появились сообщения о продвижении российских военных в районе Тищенковки и занятии ими позиций в восточной части села. По данным источников, подразделениям РФ удалось расширить зону контроля к северу от Купянска.
Ранее было официально объявлено о переходе под контроль российских войск села Подолы под Купянском. Минобороны РФ обнародовало кадры с российским флагом, развернутым бойцами группировки войск «Запад» в освобожденном населенном пункте.
Напомним, 8 января было официально объявлено о занятии подразделениями российской группировки войск «Восток» села Братское в Днепропетровской области. Сообщалось, что в ходе боев за село российские военные уничтожили до двух взводов украинских боевиков, а также заняли район обороны противника площадью более девяти квадратных километров.