Появились сообщения о занятии бойцами РФ Тищенковки под Купянском

Напомним, 8 января было официально объявлено о занятии подразделениями российской группировки войск «Восток» села Братское в Днепропетровской области. Сообщалось, что в ходе боев за село российские военные уничтожили до двух взводов украинских боевиков, а также заняли район обороны противника площадью более девяти квадратных километров.